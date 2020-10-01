مانويل نوير وكيميتش ودي بروين وليفاندوفسكي الأفضل بدوري أبطال أوروبا /موسع

2020/10/01 | 19:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حصد مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، جائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020.وتفوق نوير على الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).ولعب نوير الموسم الماضي 51 مباراة مع بايرن ميونخ، تلقى فيها 49 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 22 مرة، ليسهم في تتويج النادي البافاري بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخ اللاعب والنادي.وتوزعت مشاركات نوير على 33 مباراة في الدوري الألماني، و11 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس ألمانيا، ومباراة في السوبر الألماني.واختير جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ أفضل مدافع بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.وتفوق كيميتش على زميليه، النمساوي دافيد ألابا، والكندي ألفونسو ديفيز.وشارك كيميتش في 11 مباراة مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بواقع 903 دقائق، سجل فيها هدفين.وفاز البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب خط وسط، متفوقا على تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ المنتقل لليفربول، وتوماس مولر زميله في بايرن ميونخ.وشارك دي بروين الموسم الماضي في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، سجل فيها هدفين وصنع هدفين.ونال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة أفضل مهاجم.وسجل ليفاندوفسكي 15 هدفا الموسم الماضي، ليسهم في فوز بايرن ميونخ باللقب، وهو أول تتويج للمهاجم البولندي باللقب القاري.وسجل ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفا وصنع 10 في 47 مباراة الموسم الماضي، علما أنه نال جائزة الهداف في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا.وسجل ليفاندوفسكي 25 هدفا في الدوري الألماني، و15 بدوري أبطال أوروبا، و3 في كأس ألمانيا./انتهى3

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