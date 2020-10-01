وزير الزراعة يبحث مع وفد فرنسي التعاون المشترك وإعادة تأهيل الطائرات الزراعية

2020/10/01 | 19:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي مع القائم القائم بالأعمال الفرنسي/ جان نويل بونيو /وممثل شركة ايرباص للطيران،التعاون المشترك وصيانة وإعادة تأهيل الطائرات الزراعية التابعة لقسم الطيران الزراعي في دائرة وقاية المزروعات ، وإمكانية توقيع رسالة نوايا بين وزارة الزراعة العراقية ونظيرتها الفرنسية في باريس في اطار التعاون الزراعي بين الطرفين.



.وأكد الخفاجي / حسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه / عمق العلاقة والتعاون بين العراق وفرنسا في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نظرا للتقدم الذي تشهده فرنسا زراعيا على المستوى العالمي وزيادة تبادل الخبرات بين الجانبين.واشار الى اهمية صيانة الطائرات الزراعية وعودتها الى العمل لتنفيذ حملات مكافحة الافات الزراعية تحديدا محصولي الحنطة والشعير والتمور والذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والفلاحين والمزارعين وزيادة الانتاجية.



وبين الخفاجي اهمية استقدام الشركات الفرنسية الزراعية المتطورة في المستلزمات الزراعية والثروة الحيوانية واستيراد اللحوم والابقار والعجول والمساهمة في انشاء المشاريع الاستثمارية في العراق من اجل دعم وتطوير القطاع الخاص في المجال الزراعي.من جانبه اكد القائم بالاعمال الفرنسي مضي بلاده بتعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة الزراعة في المجال الزراعي وتبادل الخبرات فضلا عن صيانة الطائرات الزراعية وعودتها الى العمل، داعيا الخفاجي الى زيارة فرنسا من اجل توقيع رسالة النوايا مع نظيرتها الفرنسية وزيارة المعرض الزراعي والشركات الزراعية في فرنسا./انتهى3

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