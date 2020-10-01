نائب: لايوجد اي مبرر لتاخير دفع الرواتب.. على حكومة الكاظمي بيان الاسباب

2020/10/01 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكدت النائب منى العبيدي، الخميس، بانه لايوجد اي مبرر لتاخير دفع رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية.

وقالت العبيدي لـ/ المعلومة/،ان “ملايين الاسر في كل محافظات العراق تعتمد على الرواتب في تمشية اوضاعها المعيشية وتاخيرها لايام سيؤدي الى ضرر بالغ خاصة في ظل وجود التزامات كثيرة ناهيك عن تداعياته في الوضع الاقتصادي”.

واضافت العبيدي،انه” لايوجد اي مبرر لتاخير دفع الرواتب داعية حكومة الكاظمي الى مكاشفة الراي العام في بيان حول الاسباب الموجبة لتاخير دفع الرواتب رغم تصويت مجلس النواب على الاقتراض الذي اعطى للحكومة مرونة ي تسديدها للاشهر الماضية”.

ويعاني ملايين العراقيين من تاخر تسديد رواتبهم منذ ايام وسط ازمة اقتصادية خانقة.



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