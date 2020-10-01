المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب

2020/10/01 | 20:13 - المصدر: السومرية نيوز

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المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث سبل تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب

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