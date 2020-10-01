العمليات المشتركة: منفذو هجوم أربيل والبعثات الدبلوماسية في قبضة الأمن

2020/10/01 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، اعتقال مرتكبي الهجوم على مطار أربيل ومستهدفي البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوسائل اعلام عربية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، أنه "تم القبض على أشخاص متورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد إلى جانب مرتكبي الهجوم على مطار أربيل..



والتحقيق جار معهم وفق المعلومات المتوفرة لدينا".

وأضاف الخفاجي: "لا يمكن أن نعطي تفاصيل بشأن الذين تم اعتقالهم..



لكن سيتم إعلان الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات بعد اكتمال التحقيق".

وتابع: "مستعدون لاستخدام القوة ضد كل من يستهدف البعثات الدبلوماسية، ولن نتهاون مع أي جهة تمس بأمن العراق".

وختم الخفاجي حديثه بالقول: "نحن في القيادة، نقوم بعمليات وجهود استخباراتية مهمة ضد كل من يستخدم الجريمة المنظمة..



واجبنا هو حماية البلاد وتقديم الأمن والأمان للشعب العراقي وللبعثات الديبلوماسية".

وكان الجيش العراقي، قد قال أمس الأربعاء، إن مجموعة "إرهابية" أطلقت صواريخا على أربيل، من محافظة نينوى شمالي العراق.

والاثنين الماضي، أسفر إطلاق صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي، عن مقتل 5 أشخاص وجرح اثنين على الأقل.

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