توجيهات حكومية لتنظيم واقع الأسواق الشعبية في بغداد (صور)

2020/10/01 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر أمين بغداد، منهل عزيز الحبوبي، الخميس، توجيهات لتنظيم واقع الأسواق الشعبية في العاصمة.

وقال بيان للأمانة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، ان الحبوبي، أوعز باعداد قانون جديد لتنظيم واقع الاسواق الشعبية بالعاصمة، جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها في اسواق مدينة الكاظمية استجابة لمطالب اصحاب الاكشاك في سوق الفضوة.

وأضاف البيان، ان "امين بغداد وجه بتخفيض اموال الجباية المفروضة على اصحاب الاكشاك في سوق الفضوة بالتراضي مع المتعهد".

وتابع، ان "الحبوبي اوعز باعداد قانون ينظم الاسواق الشعبية وعملية الجباية بشكل يضمن عدم وجود متعهدين او وسطاء بين دوائر امانة بغداد والمستأجرين واصحاب المحال والاكشاك".

كما وجه امين بغداد بتنظيم مرور المتبضعين داخل الاسواق والاهتمام باعمال النظافة وجمع المخلفات من قبل اصحاب المحال والاكشاك"، وفقا للبيان.

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