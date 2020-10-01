2020/10/01 | 20:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني العراقي يعقد جلسة طارئة: إجراءات شديدة رداً على قصف أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني العراقي يعقد جلسة طارئة: إجراءات شديدة رداً على قصف أربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني العراقي يعقد جلسة طارئة: إجراءات شديدة رداً على قصف أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).