أربع غارات للطيران الحربي التركي على مناطق بمحافظة دهوك

2020/10/01 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة دهوك، عن قيام الطيران الحربي التركي، بقصف مناطقَ تابعة للمحافظة…

المصادر ذكرت ان الطائرات التركية نفذت أربع غارات خلال ساعة واحدة عصر اليوم الخميس، استهدفت خلالها احدى القرى في جبال كارة قرب ناحية برواريفي حين لم تشر المصادر الى وقوع إصاباتٍ بشرية جراء القصف الذي أدى الى اضرار ٍ مادية في المناطق الزراعية القريبة من موقع القصف.

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