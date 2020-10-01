بيان موحد لناشطي الحراك: لا تراجع قبل محاسبة قتلة المتظاهرين وحصر السلاح

2020/10/01 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى ناشطون في ساحة التحرير بوسط بغداد بيانا موحدا لساحات الاحتجاج أكدوا فيه أن جذوة الانتفاضة لن تنطفئ ولن تتراجع قبل محاسبةِ قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة…

وتضمن بيان ُ التحرير تأكيدَ ضرورةِ الاسراع بإقرار قانون الانتخابات بما يتماشى مع تطلعاتِ الشعب العراقي في تغيير الوجوه وضخ ِ دماءٍ جديدة بعيدا عن سطوة الأحزاب والسلاح المنفلت….



وطالب البيان بتفعيل ِ قانون الأحزاب بما يضمن عدم مشاركةِ أي ِ حزب يمتلك جناحا مسلحا في الانتخابات وابعادَ المال السياسي وتفعيل قانون من اين لك هذا.

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