2020/10/01 | 20:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المالية البرلمانية: الحكومة لا تريد اطلاق رواتب الموظفين الا بعد هذا الأمر!

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، ان اطلاق الحكومة العراقية، لرواتب الموظفين، متوقف على أمر.

وقال عضو اللجنة حنين قدو، لـ"عين العراق نيوز"، انه "وفق المعلومات التي وصلت الينا، ان الحكومة العراقية لا تريد اطلاق رواتب الموظفين، الا بعد تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، الذي قدم مؤخرا الى البرلمان، لعدم وجود سيولة كافية لدفع الرواتب".

وبين قدو ان "هناك انقسام في مجلس النواب، فهناك من يرفض التصويت على القانون الجديد، لمنع اغراق العراق في الديون، وهناك جهات واطراف تريد تمريره من أجل دفع وتأمين رواتب الموظفين، ولهذا صرف الرواتب، ربما تتأخر لأيام".

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