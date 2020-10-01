كيف رد شنكر على سؤال حول احتمالية إغلاق السفارة في بغداد؟

2020/10/01 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها فصائل موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق، مهددة بالانتقام وسط مخاوف الحكومة العراقية من انسحاب أميركي محتمل.

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