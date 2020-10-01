2020/10/01 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مركز مركزالاعلام الرقمي DMC ، اليوم الخميس، سيطرة هاشتاكات متظاهري تشرين على ترند العراق لهذا اليوم الذي يصادف الذكرى الاولى لاندلاع تظاهرات تشرين في العراق.

ورصد فريق مركزالاعلام الرقمي DMC صعود عدد كبير من الهاشتاكات على ترند العراق المتضمنة لالاف التغريدات التي تتحدث عن التظاهرات واهدافها وكل تفاصيلها وعلى نحو قل نظيره .

واوضح المركز انه رصد منذ الصباح وحتى لحظة كتابة البيان تصدر اكثر من 10 هاشتاكات تتعلق بالتظاهرات مثل:-

#تشرين_كابوس_الاحزاب

#تشرين_الصمود_تعود

#ثوره_تشرين

#نازل_ اخذ_حقي

#نريد_وطن

#التحرير_متوحده

#تشرينتطرقالابواب

#ثوره_اكتوبر

#ساحه_التحرير

#اكتوبر

#بغداد

وكان مركز الاعلام الرقمي قد اشار، في بيان صدر ، 14 السبت كانون الاول 2019 ، الى ان التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها العراق، قد كشفت عن استخدام المتظاهرين، بشكل كبير، لمنصات التواصل الاجتماعي، بصورة احترافية ، كما انهم استعانوا بتطبيقات التراسل الفوري من اجل التسويق للتظاهرات ونقل احداث مايجري فيها الى المستخدمين الاخرين سواء داخل العراق او خارجه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرقمي: هاشتاكات متظاهري تشرين تسيطر على ترند العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرقمي: هاشتاكات متظاهري تشرين تسيطر على ترند العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).