2020/10/01 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ًتشرين لم يعد شهرا دلال بشار لا يزال جرح تلك الأيام في القلب ولا نزال نذكر ما عاشه العراق، كم عراقي فقدنا رغبة في الحصول على حياة نسمع عنها ولم نرها.تشرين ليس شهرا هو تاريخ وقصص سنرويها للأحفاد وسيكتبها العالم في الذاكرة العميقه.لن أحسب أيامه كما اعتدت لأنني سأعيشه لأعيش حبا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشرين لم يعد شهراً -دلال بشار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشرين لم يعد شهراً -دلال بشار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).