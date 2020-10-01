أنقاذ حياة جنين لام مصابة بفيروس الكورونا في ميسان

2020/10/01 | 20:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تمكن فريق طبي من اجراء عملية جراحية لام مصابة بفيروس كورونا في ميسان وقالت الدائرة في بيان اصدرته ان فريقا طبيا برئاسة د.تهاني عبد الزهرة، و الدكتورة وسن محمد سعيد تمكن من إجراء عملية جراحية ناجحة في مركز كوفيد ١٩ لام مصابة بفيروس الكورونا،مشيرا الى […]

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