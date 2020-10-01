ديالى تعلن الشروع رسميا في بناء مستشفى هو الاول من نوعه منذ نصف قرن في بعقوبة

2020/10/01 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، الشروع ببناء مستشفى هو الاول من نوعه من نصف قرن في بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المستشفى المسمى بالاسترالي في منطقة التحرير 2كم جنوب بعقوبة شرع بتنفيذه بشكل رسمي بعد توقف دام 8 سنوات نتجية اسباب متعددة”.

واضاف، ان “المستشفى والذي تبلغ سعته اكثر من 400 سرير مع مراكز تخصصية في مجالات طبية متعددة هو الاول من نوعه منذ نصف قرن في بعقوبة مؤكدا بان كلفة المشروع تبلغ 150 مليار دينار وهو من اهم المشاريع الصحية لى مستوى ديالى وسيخلق مرونة عالية في استيعاب الزيادة الحاصلة في عدد المرضى المتدفقين على مستشفيات بعقوبة المركز من بقية مدن ديالى”.

واشار الى ان “انجاز المشروع وفق التوقيات الزمنية سيؤدي الى نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية على مستوى ديالى كونها سينبى وفق مواصفات هي الاحدث على مستوى العالم”.

وكانت العديد من المشاريع الاسترانيجية في ديالى توقف العمل بها لاسباب كثيرة بعضها متعلق بالازمة الامنية التي اعقبت احداث حزيران 2014.



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