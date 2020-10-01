بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني: ما تعرض له كردستان عمل عدواني سيواجه بإجراءات شديدة

2020/10/01 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، 01 تشرين الأول، 2020، أن القصف الصاروخي الذي تعرضت له كردستان يوم أمس، عمل عدواني سيواجه بإجراءات شديدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بحث خلالها تطورات الأحداث الأمنية في عموم البلاد".

واضاف البيان أن "المجلس ناقش تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وذلك في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية للبعثات الدبلوماسية".

واضاف البيان أن "المجلس ناقش ايضا تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرّض له إقليم كردستان يوم أمس، وأكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة، كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ومضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة الأشخاص والجهات التي تطلق الصواريخ في أي منطقة كانت، ومحاسبة القطعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني، من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة".

وتابع أن "المجلس ناقش ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وما تمخّض من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بخصوص لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وبين أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني بحث سبل تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب، وكذلك تسهيل مهمة منح السمات لزائري العتبات المقدسة لأداء الزيارة الأربعينية بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح الموافقة ل 1500 زائر من كل دولة لديها زائرون، والإسراع بإنجازها".

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