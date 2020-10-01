2020/10/01 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد مركزالاعلام الرقمي DMC عن : سيطرة هاشتاكات متظاهري تشرين على ترند العراق اليوم الخميس الذي يصادف الذكرى الاولى لاندلاع تظاهرات تشرين في العراق.ورصد المركز صعود عدد كبير من الهاشتاكات على ترند العراق المتضمنة لالاف التغريدات التي تتحدث عن التظاهرات واهدافها وكل تفاصيلها وعلى نحو قل نظيره .واوضح المركز انه رصد منذ الصباح وحتى لحظة كتابة البيان تصدر اكثر من 10 هاشتاكات تتعلق بالتظاهرات مثل :#تشرين كابوس الاحزاب #تشرين الصمود تعود #ثوره_تشرين #نازل اخذحقي #نريد_وطن #التحرير_متوحدة #تشرين تطرق الابواب #ثوره_اكتوبر #ساحه_التحرير #اكتوبر #بغدادوكان مركز الاعلام الرقمي قد اشار، في بيان صدر ، 14 السبت كانون الاول 2019 ، الى ان التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها العراق ، قد كشفت عن استخدام المتظاهرين، بشكل كبير، لمنصات التواصل الاجتماعي، بصورة احترافية ، كما انهم استعانوا بتطبيقات التراسل الفوري من اجل التسويق للتظاهرات ونقل احداث مايجري فيها الى المستخدمين الاخرين سواء داخل العراق او خارجه ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الاعلام الرقمي : هاشتاكات متظاهري تشرين تسيطر على ترند العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الاعلام الرقمي : هاشتاكات متظاهري تشرين تسيطر على ترند العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).