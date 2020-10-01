الدفاع المدني في كربلاء ينقذ عائلتين بعد انهيار جزء من بناية تسكنان بهما

2020/10/01 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ انقذت فرق الدفاع المدني في محافظه كربلاء المقدسة م عائلتين مكونتين من عشرة أفراد بينهم نساء واطفال بعد انهيار جزء من بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تسكنان بها .وقال مراسل نينا ان العملية تمت دون تسجيل اصابات .



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