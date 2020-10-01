بالصور.. تحضيرات إقلاع أول رحلة طيران منتظمة من دمشق للقاهرة

2020/10/01 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استكمال التحضيرات لإقلاع أول رحلة طيران منتظمة من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة على متن الخطوط الجوية السورية بعد الإعلان عن بدء تشغيل المطار بشكل ...

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