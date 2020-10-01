الحزب الإسلامي يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ الوعود الحكومية

2020/10/01 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد الحزب الإسلامي العراقي، إنه وبعد عام من انطلاق التظاهرات الجماهيرية المطالبة بالتغيير والاصلاح، ما زال العراقيون يتطلعون إلى تنفيذ الوعود الحكومية التي قدمت لهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.واشار الحزب في تصريح صحفي أصدره بمناسبة مرور عام على انتفاضة تشرين، ان الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في تشرين الأول من العام الماضي عبرت عن واقع […]

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