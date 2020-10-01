صحة كربلاء تنشر ٥٠ مفرزة طبية في مداخل المحافظة لخدمة الزائرين

2020/10/01 | 20:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اكدت دائرة صحة كربلاء نشر اكثر من ٥٠ مفرزة طبية في مداخل كربلاء التي قسمتها الدائرة الى ٤ محاور.

وقال مدير غرفة العمليات في دائرة الصحة امير القريشي لـ /المعلومة/، ان “دائرة صحة كربلاء نشرت اكثر من ٥٠ مفرزة طبية على محاور كربلاء الثلاثة ومحور مركز المدينة، بالاضافة الى عديد من سيارات الاسعاف، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وخدمات توعوية ووقائية للزائرين”.

واضاف ان “الخطة التي وضعتها دائرة الصحة مسنودة من قبل المحافظة والعتبات المقدسة وطبابة الحشد الشعبي وطبابة قيادة عمليات كربلاء وتعاون مع مستشفيات الكفيل والامام زين العابدين وجمعية الهلال الاحمر”.

واشار الى ان “ما نقوم به هذا العام يختلف عن الاعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، اذ ان اننا يمكن ان نتعامل مع حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، ونقوم باجراء الفحوصات الاولية واحالتها الى المستشفى”.



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