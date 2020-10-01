نقد الاركونية / الحلقة الثالثة - رواء محمود حسين

2020/10/01 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رواء_محمود_حسين نقد الاركونية الحلقة الثالثةالفصل الثالثتاريخية بلا تاريخالتاريخ الإسلامي من القطيعة إلى التواصلالمبحث الأولنظرة آركون إلى التاريخ الإسلامي(1): نشأة الفكر العربي: يعتقد آركون أن من العسير أن نحدد تاريخاً معيناً لنشأة الفكر العربي، خصوصاً وأن هذا الفكر يؤكد ذاته سلفاً في القرآن في صورة دفقات قوية، وحدوس خصيبة.



وربما تتوافر معايير محددة وملائمة تتي ......





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