ثقافة التغيير – تكنولوجياتها ومستقبلياتها عند العلماء والمفكرين 4/3: تكنولوجيا ثقافة التغيير - محمد رؤوف حامد

2020/10/01 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رؤوف_حامد أ‌) نحو تعريف لتكنولوجيا ثقافة التغيير:الإستقرار الأصيل يقوم على التغيير, وبدون الإجتهاد المتواصل فى التغيير الى الأحسن يتدنى قدر الإستقرار, بحيث إذا ماحدث توقف عن التغيير تدخل الحياة الى الموات.تلك هى طبيعة الأمور, سواء بالنسبة لجسم الكائن الحى, أو لكافة أنواع منظومات الحياة والعمل.للتغيير بالنسبة للإنسان أدوات وأشكال ومداخل متنوعة, غير أن مساراته ومخرجاته الرئيسية, التى تمهد ......





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