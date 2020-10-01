الخالصي يدعو للتغيير الشامل في العملية السياسية

2020/10/01 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قال المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي ان حركة تشرين الجماهيرية الشعبية الكبرى، “تميزت بإرادة الجماهير وسعيهم الحقيقي للتغيير الشامل، ورفض العملية السياسية، وإعادة العراق إلى أهله المخلصين؛ ممن لم تتلوث أيديهم بالدم والمال الحرام”،مشددا على انهم “لم يكونوا جزءاً من مفاسدها ومحاصصاتها، كما لم يكونوا جزءاً من انظمة القمع والاستبداد أو […]

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