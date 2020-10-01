ضبط رشى في سجلات التبليط في بلدية كربلاء

2020/10/01 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، عن تنفيذ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء عملية ضبط مخالفات رشى في سجل التبليط في مديرية البلديـة في المحافظة .وقالت الدائرة في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الخميس ، تم ضبط أصل سجلات التبليط للأعوام […]

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