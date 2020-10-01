في جلسة طارئة.. الكاظمي يصدر توجيها للتعامل مع (القصف الصاروخي) في البلاد

2020/10/01 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، على ضرورة التعامل بإجراءات شديدة مع الأعمال العدوانية التي تتعرض لها السفارات والبعثات الدبلوماسية واخرها ما تعرض له إقليم كوردستان من قصف صاروخي استهدف مطار أربيل، مشددا على أهمية محاسبة القطعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني، من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بحث خلالها تطورات الأحداث الأمنية في عموم البلاد.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، ان "المجلس ناقش تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وذلك في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية للبعثات الدبلوماسية".

وأضاف، كما "ناقش تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرض له إقليم كردستان يوم أمس، وأكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة، كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ومضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة الأشخاص والجهات التي تطلق الصواريخ في أي منطقة كانت، ومحاسبة القطعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني، من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة".

وتابع: "كما ناقش المجلس ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وما تمخض من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بخصوص لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وزاد، "وبحث المجلس الوزاري للأمن الوطني سبل تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب، وكذلك تسهيل مهمة منح السمات لزائري العتبات المقدسة لأداء الزيارة الأربعينية بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح الموافقة لـ 1500 زائر من كل دولة لديها زائرون، والإسراع بإنجازها".

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