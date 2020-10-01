الاعلام الامني تعلن مقتل ثلاثة ارهابيين في عملية “أسود الجزيرة”

2020/10/01 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن مقتل ثلاثة “ارهابيين” داخل نفق في عملية أسود الجزيرة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “القوات الأمنية المشتركة في عملية أسود الجزيرة تمكنت، اليوم الخميس، من قتل ٣ إرهابيين داخل نفق وعثرت على ١٥ قنبرة هاون مختلفة و٧ مقذوفات عيار ١٧٠ ملم و٧ أنفاق و٤ أوكار أحدهم عبارة عن غرفة متروكة مفخخة على شكل مصائد مغفلين و٣ صواريخ قاذفة RBG7 ضد الأشخاص”.

وأضافت أنه “تم ضبط عجلة نوع بيك اب و٣ دراجات نارية ومنصتي صواريخ ودمرت عبوتين ناسفتين، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقاً للسياقات”.

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