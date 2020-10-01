خطة مرورية لفك الاختناقات وسط كربلاء

2020/10/01 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..باشرت مديرية مرور محافظة كربلاء، مساء الخميس ، عن تنفيذ خطتها المرورية لزيارة الاربعينية لفك الاختناقات المرورية في منطقة باب طويريج ، مبينة المنطقة تربط دخول عجلات الزائرين من ثلاث محافظات لكربلاء .وقال مدير اعلام المرور الرائد رياض الحمداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية […]

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