الامن النيابية: داعش فقد “قيادات حزيران” بالكامل و90% من معركتنا يجب ان تكون استخبارية

2020/10/01 | 20:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بان داعش الارهابي فقد ما اسماها قيادات حزيران بالكامل.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “تنظيم داعش الارهابي بعد اجتياحه لمدن ومحافظات وقصبات بعد حزيران 2014 كان لديه قيادات ميدانية موزعة على قواطع متعددة بعضها محلي والبعض الاخر عربي واجنبي مؤكدا بان تلك القيادات بالكامل تم القضاء عليها من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري خلال السنوات الماضية”.

واضاف: “المعركة الان بنسبة 90% ضد داعش الارهابي يجب ان تعتمد على قدرات الاستخبارات لاننا نتعامل مع عصابات لصوصية تهاجم عن بعد ومن ثم تختفي في مضافات واوكار داخل مناطق معقدة من الناحية الجغرافية لافتا الى ان داعش ضعيف جدا والضربات الاخيرة في ديالى وصلاح الدين والانبار كانت مهمة لمنع اي نشاط لخلاياه النائمة”.

واشار ان “البعد الاستخباري هو السلاح الاقوى الذي يمكن من خلاله انهاء ما تبقى من فلول داعش الارهابي وسحقها بالكامل”.

ولاتزال بعض المحافظات ومنها ديالى تشهد نشاط لبعض خلايا داعش التي تهاجم بين فترة واخرى قرى محررة او مواقع امنية ما يؤدي الى سقوط ضحايا.



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