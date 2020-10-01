الإعلام الرقمي: هاشتاكات متظاهري تشرين تسيطر على ترند العراق

2020/10/01 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الخميس، أن هاشتاكات متظاهري تشرين تسيطر على ترند العراق بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع تظاهرات تشرين في العراق التي تصادف اليوم.

وذكر مركز الإعلام الرقمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق المركز رصد عددا كبيرا من الهاشتاكات على ترند العراق المتضمنة لآلاف التغريدات التي تتحدث عن التظاهرات وأهدافها وتفاصيلها على نحو قل نظيره".

وأضاف، أن "فريق المركز رصد منذ الصباح وحتى إعداد هذا البيان، تصدر أكثر من 10 هاشتاكات تتعلق بالتظاهرات، بينها، تشرين كابوس الأحزاب، وتشرين الصمود تعود، ونازل أخذ حقي، ونريد وطن، إضافة إلى التحرير – وطن، وتشرين تطرق الأبواب، وثورة – أكتوبر".

يذكر أن مركز الإعلام الرقمي أشار في الرابع عشر من كانون الأول الماضي إلى أن التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها العراق كشفت عن استخدام المتظاهرين منصات التواصل الاجتماعي بصورة احترافية، وأن المتظاهرين استعانوا بتطبيقات التراسل الفوري من أجل التسويق للتظاهرات ونقل أحداثها إلى المستخدمين الآخرين داخل العراق وخارجه.

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