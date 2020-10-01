مقتل ثلاثة من داعش داخل نفق في عملية أمنية بالجزيرة

2020/10/01 | 20:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، مقتل ثلاثة من عناصر داعش، خلال عملية أمنية في الجزيرة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 تشرين الاول 2020)، أن "القوات الامنية تمكنت من ٣ إرهابيين داخل نفق وعثرت على ١٥ قنبرة هاون مختلفة و٧ مقذوفات عيار ١٧٠ ملم و٧ أنفاق و٤ أوكار أحدهم عبارة عن غرفة متروكة مفخخة على شكل مصائد مغفلين و٣ صواريخ قاذفة RBG7 ضد الأشخاص، وعجلة نوع بيك اب و٣ دراجات نارية ومنصتي صواريخ ودمرت عبوتين ناسفتين، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقاً للسياقات".

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