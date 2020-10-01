في يوم واحد.. ثلاث غارات تركية تستهدف قرية عراقية

2020/10/01 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الطائرات التركية، مساء الخميس، قصفها لمواقع في محافظة دهوك العراقية.

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