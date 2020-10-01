العراق يعرض استثمارات متنوعة و

2020/10/01 | 20:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_ابن]عرض العراق استثمارات ومشاريع "واعدة" للسعودية.

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