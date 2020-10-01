معرض ملوك الشمس في براغ يستقبل 20 الف زائر

2020/10/01 | 20:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب افتتاح معرض الآثار المؤقت ( ملوك الشمس) في العاصمة التشيكية براغ من قبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثارالمصري ورئيس الوزراء التشيكي السيد أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي السيد لوبومير زاورالك بشهر سجل المعرض عدد 20 الف زائر.

حيث تم افتتاح المعرض يوم 30 اغسطس 2020 م الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في ابوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

وقال أحمد رحيمه مساعد وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، ان المعرض يشهد إقبالا شديد من مختلف الفئات العمرية طوال ايام الأسبوع وخاصة خلال ايام إجازات نهاية الاسبوع والعطلات الرسمية والتي يتعدى معدل الزيارة بها 1500 زائر، مشيراً إلى أن الاسبوع الماضي شهد إقبالا غير مسبوق بالرغم من سوء وتقلب الأحوال الجوية؛ حيث سجل المعرض خلال اجازة نهاية الاسبوع عدد 2000 زائر.

يضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.



ومن المقرر أن يستمر لمدة 6 ستة أشهر.

PUKmedia / القاهرة - ابراهيم محمد شريف‌

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