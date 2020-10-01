الغانمي والأعرجي ورئيس المنافذ يضعان ألية إخلاء المطارات من مكاتب بعض الجهات الرسمية

2020/10/01 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

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بحث اجتماع ثلاثي ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي و مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في إجراءات إخلاءِ مطار بغداد من المكاتب التابعة لبعض الجهات الرسمية….

وذكرت هيئة المنافذ في بيان ان الاجتماع وضع الإجراءات لتفعيل توصيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبدء بإخلاء المكاتب التي تقع خارج الوصف الوظيفي لعمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الجوية وذلك بهدف فرض سلطة القانون وهيبة الدولة وعدم المساس بحرم المطارات.

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