المالكي لبلاسخارت: الهجمات على معسكر حرير في أربيل تزيد المشهد تعقيداً

2020/10/01 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الهجمات التي تعرض لها معسكر حرير في أربيل تزيد المشهد تعقيداً في البلاد لأنها فتحت الاحتمالَ على دخول فصائلَ مختلفة في موضوع الخلاف على وجود القوات الأميركية.

جاء ذلك خلال استقباله الممثلة َ الأممية في العراق جينين بلاسخارت للتداول في القضايا الأمنية التي يشهدها العراق والمنطقة….وأوضح المالكي أن التصعيد الذي يشهده العراق هو انعكاسٌ لحدة الصراع الدولي الإقليمي، داعيا إلى تعزيز الثقة بين القوى السياسية والحكومة عبْر حوار ٍ وطني تدعمه الأمم المتحدة بهدفِ الوصول إلى اتفاق ٍ حول القضايا الخلافية التي تشكل الازمة الحاليّة وتجاوزها،

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