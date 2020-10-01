العراقيون يستذكرون مرور الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة تشرين السلمية

2020/10/01 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحيي العراقيون الذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة تشرين السلمية، في أعنف موجةِ احتجاجات شهدها العراق في تاريخه الحديث وتقترب من كونها أطولَ اعتصام أو تظاهرةٍ في العالم استمرت نحو ستة أشهر..

إذ نظم الالافُ من المتظاهرين مسيراتٍ جابت شوارع بغداد وصولا إلى ساحة التحرير فضلا على مراكز الاحتجاج في مدن ِ وسطِ وجنوب العراق، وذلك تكريما لفكرة الانتفاضة وارواح ِ الشهداء ومعاناة الجرحى، متعهدين بمواصلة الحراك لحين تحقيق المطالب….





وحمَلت الانتفاضة شعارَ “نريد وطن” للتعبير عن فكرةِ سرقة الأحزاب للعراق ورفضا للطبقةِ السياسية واحتجاجا على الفشل في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية...

وبحسب إحصاءاتٍ حكومية فقد سقط خلال الانتفاضة نحوُ خمس ِ مئةٍ وخمسين شهيدا والافُ الجرحى، في حين لا يزال مصيرُ العشرات من المختطفين منهم مجهولا.

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