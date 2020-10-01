2020/10/01 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل 3 ارهابيين والعثور على عتاد متنوع خلال عمليات وادي الثرثار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ القوات الأمنية المشتركة في عملية أسود الجزيرة، في وادي الثرثار، تمكنت من قتل ٣ إرهابيين داخل نفق وعثرت على ١٥ قنبرة هاون مختلفة و٧ مقذوفات عيار ١٧٠ ملم و٧ أنفاق و٤ أوكار أحدهم عبارة عن غرفة متروكة مفخخة على شكل مصائد مغفلين و٣ صواريخ قاذفة RBG7 ضد الأشخاص”.

واضافت ان “القوات عثرت كذلك على عجلة نوع بيك اب و٣ دراجات نارية ومنصتي صواريخ ودمرت عبوتين ناسفتين، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقاً للسياقات”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: مقتل 3 ارهابيين والعثور على عتاد خلال عمليات وادي الثرثار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: مقتل 3 ارهابيين والعثور على عتاد خلال عمليات وادي الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).