سباق الجواميس التقليدي لايزال صامداً

2020/10/01 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشون بوري (تايلاند),-(أ ف ب) – تواصلت سباقات الجواميس التي تستضيفها تايلاند سنويا، الخميس رغم القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي حالت دون حضور سياح كثر اعتادوا المشاركة في هذا الحدث.وكان الجاموس يُستخدم كحيوان لحمل الأوزان والحراثة في سائر المزارع التايلاندية إلى أن بدأ استخدام الجرارات والآلات الزراعية قبل عقود قليلة.غير أن المزارعين […]

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