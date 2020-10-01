الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية: سنمضي بالنهج السلمي الرافض للفساد والمحاصصة

2020/10/01 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية، وهو حراك وطني مستقل، ان احتجاجات تشرين السلمية تمثل “انطلاق معركة الاصلاح الكبرى، تلك المعركة المشرقة التي شرفت صفحات تاريخ العراق الحديث، لتستكمل ما سطره ابناء العراق الغيارى في معركة العز والشرف والكرامة واستعادة أرض الوطن والمقدسات من دنس عصابات داعش الإرهابية”.واستذكر الملتقى في بيان أصدره اليوم بمناسبة […]

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