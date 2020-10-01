المفوضية الاوربية تقاضي لندن بسبب البريكست

2020/10/01 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية بريكست.وقالت فون دير لايين “قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال” باتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الرسالة “تدعو الحكومة […]

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