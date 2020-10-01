2020/10/01 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توفي مساء اليوم الخميس، الاب الروحي للديانة الايزيدية بابا الشيخ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المرجع الديني الأعلى للأيزيديين في العراق والعالم أجمع، خرتو حجي اسماعيل، والمقلب (بابا الشيخ) توفي عن عمرٍ ناهز 87 عاماً، في أعقاب تدهور وضعه الصحي، حيث كان يعاني من مرض في الكلى والقلب.

ويوم الإثنين (15 حزيران 2020) توفي نائب أمير الديانة الإيزيدية، كاميران خيري بيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الموت يغيب الاب الروحي للديانة الأيزيدية بابا الشيخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الموت يغيب الاب الروحي للديانة الأيزيدية بابا الشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).