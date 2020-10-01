أمانة مجلس الوزراء : قريبا تباشر الوزارات بتداول الوثائق فيما بينها إلكترونياً

2020/10/01 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ، عن تفاصيل اجتماع الامانة بشأن مشروع ادارة الوثائق الحكومية.وبحسب بيان للامانة العامة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ستباشر الوزارات بتداول الوثائق فيما بينها إلكترونياً، عبر شبكة حكومية مؤمنة.



واضافت، : تم خلال الاجتماع تم مناقشة مراحل التعاون والتنسيق الفني مع وزارة الاتصالات، في دعم أعمال اللجنة، وخطة عمل فريق مشروع الكمارك والمنافذ الحدودية، فضلاً عن خطة عمل فريق إدارة نظام الموارد البشرية والاستشارات الدولية لتطوير الملاكات وتدريبها، إضافة إلى خطة عمل فريق مراقبة المصروفات الحكومية والجباية والدفع وسمات الدخول الإلكتروني.واشادت، بجهود ملاكات وزارة الاتصالات، بالتنسيق والتعاون مع ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبينة : سعي الحكومة إلى الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية، في تطوير المشروع خلال المراحل المتبقية، وعلى وفق التوقيتات الزمنية المعدة.واشارت الى ان : المرحلة الثانية من المشروع، تتضمن إتمام عملية الربط الشبكي للجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وإدخالها خطة العمل في المشروع، الذي سيسهم في اختزال الوقت في تداول المخاطبات الرسمية./انتهى3

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