الرئيس الباكستاني يؤكد وقوف بلاده مع الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب ومساعيها في محاربة الفساد

2020/10/01 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الرئيس الباكستاني عارف علوي وقوف بلاده مع الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب المتطرف، ومساعيها في محاربة الفساد .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , سفير العراق في إسلام آباد حامد عباس لفتة التقى الرئيس الباكستانيّ عارف علوي ".ونقل السفير تحيّات رئيس الجمهوريّة برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، مبينا انهما بحثا سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّها الجانب الأمنيّ بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين ".من جانبه أثنى الرئيس الباكستاني على حجم العلاقة المتطوّرة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تطويرها، مؤكّداً وقوف بلاده مع الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب المتطرف، ومساعيها في محاربة الفساد، وبناء الدولة، مشيداً بشجاعة وبسالة المؤسسة العسكرية العراقية لتصدّيها لتنظيم “داعش” الإرهابي مما يدل بأن العراق يدافع أصالة عن نفسه، ونيابةً عن العالم"./انتهى2

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