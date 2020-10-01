2020/10/01 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل 3 ارهابيين والعثور على اسلحة واعتدة متنوعة ضمن عملية اسود الجزيرة في وادي الثرثار.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ان القوات الأمنية المشتركة تمكنت في عملية أسود الجزيرة، اليوم الخميس، من قتل ٣ إرهابيين داخل نفق .واضاف : ان القوات عثرت على ١٥ قنبرة هاون مختلفة و٧ مقذوفات عيار ١٧٠ ملم و٧ أنفاق و٤ أوكار أحدهم عبارة عن غرفة متروكة مفخخة على شكل مصائد مغفلين و٣ صواريخ قاذفة RBG7 ضد الأشخاص، وعجلة نوع بيك اب و٣ دراجات نارية ومنصتي صواريخ ودمرت عبوتين ناسفتين.وتابع : تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقاً للسياقات./انتهى3

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