مدة الحمل : هل هي سنوات أو شهور ؟ - أحمد صبحى منصور

2020/10/01 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : في الإسلام : قال جل وعلا : 1 ـ ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) لقمان 14 ).



الفصال هنا يشير الى فترة الرضاعة بعد الحمل ، أي وقت الفطام ، بعد سنتين من الرضاعة وهى الحدُّ الأقصى للرضاعة ، قال جل وعلا : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَع ......





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