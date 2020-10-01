2020/10/01 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي ما سيرد في هذه الاسطر قد لا يرضي الكثير، لكنه مجرد انطباعات شخصية عن حقائق – وعذراً ان امتنعت عن ذكر الأسماء - .(1)الى عام 2011 سأعود بالزمن، عندما كنت اعمل في مكتبة والدي المرحوم (نعيم الشطري)، ففي تلك الفترة جمعتني صداقة مع بعض المتظاهرين، كنا نجلس قرب المكتبة على رصيف شارع المتنبي، نتحدث عن ما يجري في المظاهرات، وفي الغالب كنت استمع لان أحاديثهم غنية بالمعلومات.في إحدى أيام الجمعة ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهر إلا ربع - ربيع نعيم مهدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهر إلا ربع - ربيع نعيم مهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).