العفو الدولية تصدر بيانا في ذكرى تظاهرات تشرين (فيديو)

2020/10/01 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، الحكومة العراقية في ذكرى "تظاهرات تشرين" إلى تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، انه "بعد عام على المظاهرات في العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ووضع حد للفساد، لا يزال العشرات من النشطاء الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل".

وأضافت: "ندعو الحكومة العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي".

بعد عام على المظاهرات في #العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ووضع حد للفساد، لا يزال العشرات من النشطاء الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل.



ندعو الحكومة العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي.

شاهدوا 👇 pic.twitter.com/FPTB0Jqj2W

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 1, 2020

ويصادف اليوم ذكرى مرور عام على أكبر تظاهرات شعبية شهدها العراق منذ 2003، والتي اتت بحكومة مصطفى الكاظمي بعد الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي، فيما تشهد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم الخميس توافد الآلاف من المتظاهرين لإحيائها، من جانبها اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة في محيط الساحة التي تعد مركز احتجاجات بغداد.

وبحسب المعطيات الميدانية وما رافقها من تداعيات في جميع مفاصل الدولة، فإن هذه التظاهرات تعد الأكثر تأثيرا والأقرب من المطالب الجماهيرية، كونها شكلت بوصلة جديدة لبناء هيكلية الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والإدارية، بدءا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور ومرورا بإصلاحات حكومية فورية، وباستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى اقتربت إلى حد كبير من الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فضلا عن إجراءات قضائية وبرلمانية دارت في رحى رياح التغيير التي خرجت من أجله الجماهير.

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