العثور على سفينة غرقت بالحرب العالمية الثانية

2020/10/01 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عثر فريق من الغواصين البولنديين، على حطام السفينة البخارية الألمانية “كارلسروه”، التي تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، إلا أن المفاجأة كانت بأنها سليمة تماما تقريبا.وكانت الطائرات السوفيتية قد قصفت السفينة وأغرقتها في بحر البلطيق في نيسان 1945، مما أدى إلى وفاة مئات المدنيين والعسكريين.وقال فريق “بالتيتك” الذي يضم 10 أشخاص، إن […]

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