متظاهرو كربلاء: الكاظمي تنصل عن محاسبة قتلة المتظاهرين

2020/10/01 | 21:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اكد متظاهروا كربلاء ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمثل متظاهري تشرين، وتنصلها عن محاسبة قتلة المتظاهرين ابرز مساوئها.

وقال عدد من المتظاهرين لمراسل /المعلومة/، خلال خروجهم بتظاهرة في ساحة التربية أن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمثل متظاهري تشرين، ومن جاء به الاحزاب التي توافقت على شخصيته بعد فرض إملاءاتها عليه وبما يضمن مصالحها، واصفين حكومته بالحكومة الإعلامية”.

واضافوا ان “الـ ٢٥ من تشرين الجاري سيكون آخر فرصة للطبقة الحاكمة بالايفاء بوعودها ومحاربة الفساد والقضاء على المحاصصة والخروج بالبلاد الى بر الامان لاسيما وان وعود الكاظمي بمحاسبة قتلة المتظاهرين اصبحت في مهب الريح ولم تندرج ضمن اولوياته كما تعهد عندما تسلم رئاسة الوزراء”.

واشاروا الى ان “مطالب المتظاهرين تتمثل الان بالكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعديل قانون الانتخابات والمفوضية وفق مطالب ساحات الاعتصام والتظاهر وليس بحسب ما ترغب به الأحزاب السياسية الحاكمة”.



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